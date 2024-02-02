"الهروب الكبير".. نجم بيراميدز يبدأ سيناريو التمرد من أجل الزمالك

بالرغم من نجاح مسئولي الزمالك في التعاقد مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ومعه سيف جعفر، إلا أن المجلس الأبيض بقيادة حسين لبيب، ما زال يخطط لإبرام صفقة أخرى كبيرة من داخل النادي السماوي.

وكشف مصدر داخل بيراميدز، عن أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات فيما يتعلق بصفقة انتقال رمضان صبحي جناح الفريق إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ خلال الأيام الماضية مخطط الرحيل بالفعل عن النادي السماوي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الساعات الماضية شهدت اتصالات من جانب مسئول كبير بالزمالك، وكذلك من قبل اللاعب عبد الله السعيد لإقناع رمضان صبحي بالضغط على إدارة بيراميدز لتسهيل عملية انتقاله إلى "ميت عقبة".

وتابع: "السعيد لعب دورًا كبيرًا رفقة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق السماوي في إقناع رمضان صبحي مسبقًا بالانتقال إلى صفوف بيراميدز في صيف 2020، وبعد رحيل عبد الله مؤخرًا للزمالك، أصبح هناك صعوبة في بقاء رمضان داخل الفريق بالفترة المقبلة.

مخطط رمضان صبحي للانتقال إلى الزمالك

وواصل المصدر، أن رمضان صبحي بدأ بالفعل مخطط الرحيل عن بيراميدز من أجل الانضمام إلى الزمالك، ولكن قد يتأخر انتقاله لنهاية الموسم الجاري، علمًا بأن عقده مع الفريق السماوي ينتهي في صيف 2025.

وكشف عن أن لاعب بيراميدز بدأ سيناريو الرحيل بادعاء الإصابة للهروب من المباريات، إذ يغيب بالفعل عن المواجهات الأخيرة للفريق السماوي، مشيرًا إلى أنه سيتعمد إثارة المشاكل داخل الفريق بالفترة المقبلة، كما يقود حاليًا مخططًا للإطاحة بالبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، ويحرض زملاءه على عدم الاستجابة لتعليماته.

وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي كلف عددا من الوكلاء بالفعل للبحث عن عرض خارجي "ترانزيت"؛ ليعود من خلاله إلى الزمالك لمرافقة عبد الله السعيد، حال رفضت إدارة بيراميدز رحيله بشكل مباشر في الوقت الراهن أو نهاية الموسم إلى القلعة البيضاء.

بيراميدز يواصل خسارة البطولات

وفي سياق آخر واصل فريق بيراميدز خسارة البطولات، وكان آخر إخفافاته، توديع كأس رابطة الأندية المحترفة، أمس الخميس، بعد الهزيمة المذلة على يد المصري البورسعيدي بنتيجة 3/1، في إطار مباريات ربع نهائي البطولة المحلية في نسختها الثالثة "موسم 2023 /2024".

وسبق توديع الفريق لكأس الرابطة، الهزيمة أمام مودرن فيوتشر، في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال، الذي أقيم في الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي، في مباراة ماراثونية انتهت بضربات الجزاء بنتيجة 14/13.

وفي دوري نايل يحتل بيراميدز المركز الرابع بعد خوض 8 مباريات برصيد 17 نقطة، إذ فاز في 5 مواجهات وتعادل في 2 وخسر واحدة.