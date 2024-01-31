عبدالله السعيد والزمالك.. قصة صورتين و12 سنة و40 مليون جنيه

يبدو أنه بعد أكثر من 12 عامًا، قد وصل عبدالله السعيد إلى محطته المفضلة، وهي الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

الزمالك حصل على توقيع عبدالله السعيد لمدة موسم ونصف الموسم خلال الساعات القليلة الماضية، لينضم إلى صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صانع الألعاب صاحب الـ38 عامًا، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى القلعة البيضاء في صيف 2011 إلا أن محاولته الأولى باءت بالفشل ليتحول بعدها إلى الغريم التقليدي، ويبدأ مع الأهلي فصل من الإنجازات والبطولات.

وعلى مدار ما يقرب من 6 سنوات ونصف، لعب السعيد قرابة 277 مباراة، استطاع خلالها تسجيل 67 هدفًا وصناعة 54 تمريرة حاسمة.

واستطاع خلال تلك الفترة الفوز بـ12 لقبًا مع المارد الأحمر، بينهم 4 ألقاب دوري ممتاز، وبطولتين دوري أبطال أفريقيا ومثلهما كأس السوبر المصري وكذلك كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى كأس مصر مرة واحدة والكونفدرالية كذلك مرة واحدة.

نهاية العلاقة مع الأهلي

على عكس المتوقع، انتهت العلاقة بين الأهلي والسعيد مع بدايات عام 2018 عندما علم مسئولو القلعة الحمراء، أن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك وحصوله على 40 مليون جنيه "كاش"، وانتشرت الصورة التي تجمعه بـ أحمد وأمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف، وذلك بعد التوقيع.

واشتعلت الأزمة بين الأهلي واللاعب وتم تجميده قبل أن يتم حل الأزمة بعد ذلك ويعيد اللاعب الأموال التي حصل عليها من الزمالك.

وحتى بعد انتهاء الأزمة، لم تصفو الأجواء بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء قبل أن ينتقل اللاعب بعد ذلك إلى صفوف الأهلي السعودي بعد فترة لعب قصيرة بالدوري الفنلندي.

الأهلي كان يخشى عودة اللاعب من بوابة الأهلي السعودي إلى الزمالك، فقرر وضع بند في العقد الثلاثي مع أهلي جدة ينص على وجود شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار حال لعب السعيد بأحد أندية الدوري المصري.

السعيد قرر التمرد وتحايل على العقد من خلال فسخ العقد بالتراضي ورحيله بالمجان من أجل الانضمام لنادي بيراميدز في يناير 2019 في صفقة انتقال حر.



فصل جديد مع بيراميدز وصراعات مع الأهلي

انتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز، وقدم مستويات مميزة خلال السنوات القليلة الماضية.

ورغم عدم تتويجه بأي ألقاب إلا أنه سجل 47 هدفًا وصنع 44 تمريرة حاسمة خلال مشواره مع بيراميدز.

واقتحم السعيد نادي المئة في الدوري المصري، بعد أن رفع رصيد أهدافه إلى 124 هدفًا ليصبح رابع الهدافين التاريخيين في الدوري الممتاز بعد حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضيظوي.

وخلال فترة مشواره مع بيراميدز منذ 2019 وحتى الأيام الماضية، كان الذد والجذب قائمًا بينه وبين مسئولي الأهلي الذين رفعوا دعاوى قصائية ضده للحصول على مبلغ الـ2 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي التي تم وضعها في عقد انتقال اللاعب إلى أهلي جدة.

وما بين الحصول على أحكام لصالح الأهلي وتقديم اللاعب ومحاميه الخاص استئنافات ضد هذه الأحكام، ظل الوضع قائمًا على ما هو عليه ولم يحصل الأهلي على حقه.

في الوقت ذاته خلال العامين الماضيين، حاول الزمالك جس نبض اللاعب الذي لم يمانع الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وعلى الرغم من أزمات الزمالك المادية ووقف القيد، إلا أن ذلك لم يمنع "السعيد" في الوصول إلى محطته التي تأخرت أكثر من 12 عامًا.

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