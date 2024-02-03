أول تعليق من عبدالله السعيد بعد انتقاله إلى الزمالك

علق عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك الجديد، لأول مرة عقب انتقاله إلى الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من بيراميدز.

وقال السعيد عبر حسابه بـ"إنستجرام": "بعد سنوات من الانتظار أخيرًا في نادي الزمالك".

الزمالك يُعلن التعاقد مع عبدالله السعيد لموسم ونصف

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رسميًا، التعاقد مع عبدالله السعيد قادمًا من فريق بيراميدز، لمدة موسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء، في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كل تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع "السعيد"، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد في صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق.

يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.