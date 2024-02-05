مرن الزمالك.. انتظام زيزو وجلسة سريعة مع جوميز

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة سريعة مع "زيزو" قبل انطلاق المران تم خلالها الحديث في بعض الأمور الفني، وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما.

وشارك "زيزو" في فقرات التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفنية أو البدنية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد مران الزمالك التركيز على الجوانب الفنية، و خاض الفريق العديد من الجمل الفنية التي شرحها جوميز للاعبين قبل المران.

وحرص المدرب البرتغالي على متابعة التدريبات ومنح تعليمات مستمرة للاعبين خلال المران، وتصحيح الأخطاء.

وخاض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر.

وقاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد تدريبات رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، و استعان مدرب الحراس بكاميرا خاصة لتصوير تدريبات حراس المرمى ومشاركتهم في التقسيمة لتقييمهم بشكل دقيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.