الزنفلى أهلاوى.. ماذا قدم حارس الأهلى الجديد قبل انتقاله للقلعة الحمراء؟

يستعد الحارس محمود الزنفلي لكتابة تاريخ جديد له في الكرة المصرية بعد انتقاله للأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من الداخلية، وكان الزنفلي في طريقه للعودة للبنك الأهلي بعد دخول الأهلي في مفاوضات مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي لضمه للقلعة الحمراء، وبعد فشل الصفقة عاد محمود الزنفلي للداخلية ليجد عرض الأهلي في انتظاره.

محمود الزنفلي مواليد 28 أبريل 1992 وطوله 190 سم وبدأ مشواره مع كرة القدم في ناشئي وادي دجلة ولعب موسم 2013– 2014 مع المنيا.

وخلال مشواره مع أندية الدوري الممتاز لعب محمود الزنفلي 104 مباريات في الدوري، اهتزت شباكه خلالها 137 مرة واحتفظ بنظافة شباكه في 32 مباراة، وفي كأس مصر لعب محمود الزنفلي سبع مباريات ودخل مرماه 12 هدفًا واحتفظ بنظافة شباكه في مباراة واحدة.

في يوليو 2014 انضم محمود الزنفلي من المنيا لطلائع الجيش ولعب له موسمين ثم انتقل لأسوان ولعب له موسمًا واحدًا ثم انتقل لفريق الرجاء المطروحي ولعب له موسم 2017– 2018 ومنه انتقل للاتحاد السكندري، وفي ديسمبر 2020 انتقل لفريق البنك الأهلي ولعب له ثلاثة مواسم ثم انتقل للداخلية في بداية الموسم الحالي.

مع الداخلية لعب محمود الزنفلي 11 مباراة في دوري نايل، اهتزت شباكه خلالها 15 مرة وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات أمام إنبي في الأسبوع الأول والإسماعيلي في الأسبوع الخامس ثم ثلاث مباريات متتالية أمام بلدية المحلة والمقاولون وسموحة في الأسابيع السابع والثامن والتاسع.

جاء تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار.