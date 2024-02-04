الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزنفلى أهلاوى.. ماذا قدم حارس الأهلى الجديد قبل انتقاله للقلعة الحمراء؟

محمود الزنفلي
محمود الزنفلي

يستعد الحارس محمود الزنفلي لكتابة تاريخ جديد له في الكرة المصرية بعد انتقاله للأهلي على سبيل الإعارة قادمًا من الداخلية، وكان الزنفلي في طريقه للعودة للبنك الأهلي بعد دخول الأهلي في مفاوضات مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي لضمه للقلعة الحمراء، وبعد فشل الصفقة عاد محمود الزنفلي للداخلية ليجد عرض الأهلي في انتظاره.

محمود الزنفلي مواليد 28 أبريل 1992 وطوله 190 سم وبدأ مشواره مع كرة القدم في ناشئي وادي دجلة ولعب موسم 2013– 2014 مع المنيا.

وخلال مشواره مع أندية الدوري الممتاز لعب محمود الزنفلي 104 مباريات في الدوري، اهتزت شباكه خلالها 137 مرة واحتفظ بنظافة شباكه في 32 مباراة، وفي كأس مصر لعب محمود الزنفلي سبع مباريات ودخل مرماه 12 هدفًا واحتفظ بنظافة شباكه في مباراة واحدة.

في يوليو 2014 انضم محمود الزنفلي من المنيا لطلائع الجيش ولعب له موسمين ثم انتقل لأسوان ولعب له موسمًا واحدًا ثم انتقل لفريق الرجاء المطروحي ولعب له موسم 2017– 2018 ومنه انتقل للاتحاد السكندري، وفي ديسمبر 2020 انتقل لفريق البنك الأهلي ولعب له ثلاثة مواسم ثم انتقل للداخلية في بداية الموسم الحالي.

مع الداخلية لعب محمود الزنفلي 11 مباراة في دوري نايل، اهتزت شباكه خلالها 15 مرة وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات أمام إنبي في الأسبوع الأول والإسماعيلي في الأسبوع الخامس ثم ثلاث مباريات متتالية أمام بلدية المحلة والمقاولون وسموحة في الأسابيع السابع والثامن والتاسع.

جاء تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

الاهلى محمود الزنفلي محمد الشناوي البنك الأهلي الداخلية

مواد متعلقة

معلول ينتظم فى مران الأهلى.. وعودة الشناوى من ألمانيا

محمود الزنفلى ينهى صداع حراسة المرمى فى الأهلى.. رسميًا

الأهلى يخوض ودية أمام سموحة.. وتواصل الترتيبات لسفر الفريق للجزائر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين