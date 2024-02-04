الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يخوض ودية أمام سموحة.. وتواصل الترتيبات لسفر الفريق للجزائر

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات دوري أبطال أفريقيا ومواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو على اللاعبين، أعقبها اجتماع قصير في ملعب التتش بحضور خالد بيبو مدير الكرة.

وبدأ المران بتدريب بدني مطول استمر لمدة 40 دقيقة شارك فيه جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ الرباعي، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وحازم جمال، في مران منفرد شهد التركيز على تحركات الحراس والتصويب من زوايا مختلفة.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها على تنفيذ بعض التعليمات والجمل الفنية.

ومن جانبه، أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غد، في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ومن ناحية أخرى، أكد خالد بيبو، أن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة كولر؛ إذ تقام المباراة يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

دورى ابطال افريقيا شباب بلوزداد الجزائري الاهلى مارسيل كولر خالد بيبو سموحة

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