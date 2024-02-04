عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

يفكر محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في الاحتراف والرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وليس في فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم مد القيد حتى بعد غد الثلاثاء، وتلقيه عرضا من قطر القطري في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وجاء قرار محمد عبدالمنعم بعد المستوي المتواضع الذي ظهر عليه مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار ولم يظهر بنفس المستوى الذي ظهر عليه في البطولة الماضية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن “عبد المنعم” غير متحمس لخوض التجربة القطرية ويتمسك بالاحتراف الأوروبي سواء في فرنسا أو الدوري التركي لتحقيق حلمه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللاعب سوف يعقد جلسة مع إدارة الأهلي لبحث تمديد عقده مع الفريق عقب انتظامه في التدريبات بعد حصوله على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد عودته من كوت ديفوار.

وأشار المصدر إلى أن محمد عبدالمنعم اتفق على وضع بند في عقده الجديد مع الأهلي يمنحه أحقية الرحيل في أي وقت، حال وصول عرض احتراف رسمي للنادي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.‏

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

تأهيل عبد القادر وكوكا.. وكولر يطمئن

وفي سياق آخر، واصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏مران أمس، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية، وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أول أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وأعلن جاب الله عن إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه.‏

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة ‏شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.‏