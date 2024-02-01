الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل لاعبين: عرض قطرى للتعاقد مع ”عبد المنعم”.. واللاعب يرحب

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

قال حسام حمدي وكيل أعمال محمد عبد المنعم، إن النادي الأهلي قد تلقى عرضًا من فريق قطر القطري للتعاقد مع محمد عبد المنعم منذ أسبوع تقريبًا.

 

وأكد وكيل اللاعب، أن العرض قيمته المالية تصل إلى ٢ ونصف مليون دولار وقابل للزيادة، مشيرًا إلى أنه ينتظر رد مسؤولي النادي الأهلي خلال الأيام القادمة خاصةً وأن القيد في قطر سيُغلق يوم ٥ فبراير المقبل.

 

وأضاف وكيله في مداخلة مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش " محمد عبد المنعم من أفضل مدافعي إفريقيا واللاعب لديه رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف سواء في الخليج أو أوروبا"، وشدد على أن هناك اهتمام من أندية أوروبية بعبد المنعم لكن لم تصل أي عروض رسمية"، وشدد "ننتظر رد الأهلي ومعرفة طلباته المادية ونتمنى الوصول لحل ".

 

وأشار " هناك محادثات مع اللاعب من قبل مسؤولي الأهلي لتمديد عقده ولكن تم تأجيلها لم بعد بطولة أمم إفريقيا ولم يحدث تواصل جديد ".

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محمد عبد المنعم حسام حمدي وكيل أعمال محمد عبد المنعم الاهلى قطر القطري عرض قطري

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