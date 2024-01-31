الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يُقيد وسام أبوعلى و6 ناشئين بالقائمة الإفريقية

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيد الفلسطيني وسام أبوعلي، المهاجم الجديد، و6 ناشئين (حازم جمال - إسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبدالحفيظ- مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية.

على صعيد آخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري، مارسيل كولر، تدريباته غدًا الخميس؛ استعدادًا لخوض المباريات في الفترة المقبلة على جميع الأصعدة.

وحصل لاعبو الفريق الأول، على راحة سلبية لمدة 3 أيام بقرار من كولر، بدأت من أمس الأول الإثنين وانتهت اليوم الأربعاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمواجهة مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها يوم 16 أو 17 من فبراير المقبل.

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