الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك ينقل تدريبات الفريق لاستاد الدفاع الجوي

مران الزمالك
مران الزمالك

استقر البرتغالي جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على اختار الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لنقل تدريبات الفريق الأبيض الجماعية عليه، بداية من غدا السبت.

ويأتي ذلك، بسبب أعمال الصيانة، المقامة حاليا على ملعب حلمي زامور بمقر النادي الأبيض.

ويستعد الفارس الأبيض، حاليا لاستئناف مسابقة دوري نايل، ومواجهة الإسماعيلي، في قمة ولاد العم، وذلك يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر، من عمر المسابقة المحلية.

وفي السياق ذاته، حقق فريق الزمالك، الفوز على فريق مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة دوري نايل.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد عبدالرحيم "إيشو"ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وزياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.

سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد ضغط جماعي على دفاع فريق 2003 من الثلاثي شيكابالا والجزيري وعمار ياسر. 

وسجل كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل أن يتابع الكرة ويسكنها في الشباك، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى؛ لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف.

الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز تدريبات الزمالك الجماعية جوميز نقل تدريبات الزمالك الجماعية

مواد متعلقة

الزمالك يفوز على فريق الشباب 2003 وديًا بثلاثية مقابل هدف

جوميز يقرر خوض وديتين لفريق الزمالك إستعدادا لعودة الدوري

تفاصيل جلسة جوميز مع شيكابالا في مران الزمالك

جوميز يواصل اجتماعاته مع لاعبى الزمالك.. وبرنامج تأهيلى للفريق

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة