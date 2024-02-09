الزمالك ينقل تدريبات الفريق لاستاد الدفاع الجوي

استقر البرتغالي جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على اختار الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لنقل تدريبات الفريق الأبيض الجماعية عليه، بداية من غدا السبت.

ويأتي ذلك، بسبب أعمال الصيانة، المقامة حاليا على ملعب حلمي زامور بمقر النادي الأبيض.

ويستعد الفارس الأبيض، حاليا لاستئناف مسابقة دوري نايل، ومواجهة الإسماعيلي، في قمة ولاد العم، وذلك يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر، من عمر المسابقة المحلية.

وفي السياق ذاته، حقق فريق الزمالك، الفوز على فريق مواليد 2003 بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة دوري نايل.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إقامة المباراة على ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، سجل أهداف الفريق الأول كل من سيف الدين الجزيري "هدفين" وإبراهيما نداي، في حين سجل كريم عبدون هدف فريق الشباب.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وأحمد عبدالرحيم "إيشو"ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وزياد كمال وعمار ياسر ومحمد عاطف ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري.

سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد ضغط جماعي على دفاع فريق 2003 من الثلاثي شيكابالا والجزيري وعمار ياسر.

وسجل كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل أن يتابع الكرة ويسكنها في الشباك، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى؛ لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف.