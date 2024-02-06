تفاصيل جلسة جوميز مع شيكابالا في مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا وعبدالله السعيد ثنائي الفريق على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتحدث جوميز معهما في بعض الأمور الفنية الخاصة بمركزهما داخل الملعب، ومنحهما بعض التعليمات الفنية فى إطار الأفكار الخططية التي يتم تنفيذها استعدادًا للفترة المقبلة.

وشهد المران حديث خاص بين ثلاثي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وعبدالله السعيد، حول الفترة المقبلة، وأهميتها والاستعداد لها بكل بجدية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعدادًا للفترة المقبلة.

وقام المدير بمتابعة الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جانب خططي خاص بالضغط على المنافس بأكثر من طريقة.

وشهدت الفقرة الخططية مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بعقد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب نقل فيها التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء.