الأهلي فى المقدمة.. ننشر مؤجلات دورى نايل حتى الأسبوع الـ12

بعد توقف 42 يوما تعود الحياة لملاعب مسابقة دوري نايل بإقامة مباراتي الجونة مع المصري وسموحة مع البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مواجهات الأسبوع الثاني عشر للمسابقة.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان جدول الأسابيع المتبقية كاملا في ظل وجود صعوبة في إنتهاء الدوري بنهاية يوليو المقبل كما أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية قبل بداية الموسم في ظل ارتباطات الأندية بالبطولات الأفريقية ومشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وتصفيات كأس العالم 2026، إضافة لوجود 16 مباراة مؤجلة وإقامتها تحتاج إلى وقت قد لا يتوافر إذا وصل الأهلي والزمالك لنهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وحتى الأسبوع الحادي عشر هناك 14 مباراة مؤجلة في دوري نايل وبعد تأجيل مباراتين في الأسبوع الثاني عشر ارتفع عدد المباريات المؤجلة إلى 16 مباراة من بينها ست مباريات للأهلي.

التأجيل بدأ في الأسبوع الخامس بمباراة الأهلي وبلدية المحلة وفي الأسبوع الثامن تم تأجيل مباريات زد إف سي مع الأهلي والزمالك مع الاتحاد السكندري والجونة مع بيراميدز والمصري مع مودرن فيوتشر.

وفي الأسبوع التاسع تم تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وتأجلت أربع مباريات من الأسبوع العاشر وهي الزمالك مع الأهلي والمقاولون مع بيراميدز والإسماعيلي مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا مع المصري.

وتأجلت أربع مباريات في الأسبوع الحادي عشر وهى فاركو مع الأهلي وبيراميدز مع سموحة ومودرن فيوتشر مع الجونة وسيراميكا كليوباترا مع الزمالك إضافة لمباراتين من الأسبوع الثاني عشر وهما الأهلي مع الداخلية والزمالك مع فاركو.

مواعيد مباريات الأسبوع 12 لدوري نايل

الثلاثاء 13 فبراير

الجونة × المصري الرابعة عصرا

سموحة × البنك الأهلي السابعة مساء

الأربعاء 14 فبراير

المقاولون × انبي الرابعة عصرا

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش الرابعة عصرا

زد إف سي × بيراميدز السابعة مساء

الخميس 15 فبراير

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا الرابعة عصرا

بلدية المحل × مودرن فيوتشر الرابعة عصرا .