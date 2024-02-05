الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وديتان لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا فى دورى نايل

وديات الإسماعيلي
وديات الإسماعيلي

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إجراءات الاتفاق على تنظيم وديتين أمام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7 و8 فبراير الجاري.

يأتي ذلك، ضمن برنامج الاستعداد للقاء سيراميكا كليوباترا، منتصف الشهر المذكور بمسابقة دوري نايل، المتوقفة حاليا بسبب إقامة نهائيات أمم إفريقيا كان 2023.

وتنتهي منافسات أمم إفريقيا كان 2023، الأحد المقبل، بإقامة المباراة النهائية من العرس القاري.

ومن المقرر أن تقام ودية غزل المحلة على ملعب أحد الفنادق بالمحافظة، بينما يحتضن ستاد الإسماعيلية ودية الداخلية.

ويتطلع جهاز الدراويش، لتحقيق الانسجام والتناغم بين كافة عناصر، لاسيما الوجوه الجديدة التي تم ابرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في حل أزمة إيقاف القيد وانتداب مجموعة من العناصر الجديدة، بغرض تصحيح المسار وإسعاد الجماهير.

الاسماعيلى مباريات ودية غزل المحله مسابقة دوري نايل الداخلية سيراميكا كليوباترا

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