الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يعلن التعاقد مع إريك تراوري وهشام محمد

هشام محمد ينتقل للإسماعيلي
هشام محمد ينتقل للإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي عن تعاقده مع ثنائي بيراميدز السابق إيريك تراوري وهشام محمد في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي عبر فيس بوك للإعلان عن صفقة إيريك تراوري "القناص البوركينابي يدعم هجوم الدراويش. إريك تراوري إسماعيلاوي".

ويجتمع لاعب الوسط البالغ 27 عاما مع إيهاب جلال مجددا حيث لعب تحت قيادته 47 مباراة وسجل 7 وصنع 8 مع مصر للمقاصة وبيراميدز.

وإجمالا خاض تراوري 188 مباراة في الدوري المصري بقمصان أسوان ومصر للمقاصة وإنبي وبيراميدز.

وسجل 35 هدفا وصنع 24 في جميع المسابقات.

وبقمصان الأندية المصرية خاض 236 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 27.

الإسماعيلي يعلن ضم هشام محمد

كما أعلن الإسماعيلي عن ضم هشام محمد في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي عبر فيس بوك " الصخرة التي تتحطم عليها كل إمدادات المنافسين، رمانة ميزان خط الوسط. هشام محمد لاعبًا جديدًا للإسماعيلي".

وسبق للاعب اللعب في صفوف الأهلي وسموحة واتحاد الشرطة ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

وهذه تجربة هشام محمد الثالثة مع إيهاب جلال بعد مصر للمقاصة وبيراميدز.

ولعب هشام مع إيهاب جلال 81 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7.

وخاض إجمالا 195 مباراة في الدوري المصري وسجل 8 أهداف وصنع 10.

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