الإسماعيلى يفوز على نجوم مصر بهدف عمر الساعى (صور)

حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، الفوز وديا على نظيره نجوم مصر، بهدف في التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الدراويش لاستئناف مسابقة دوري نايل "موسم 2023 /2024".

سجل عمر الساعي، هدف المباراة الوحيد فى الدقيقه 9، من عمر اللقاء.

دخل الفريق المباراة بتشكيل يضم كل من، أحمد عادل عبد المنعم، في حراسة المرمى، ومحمد هاشم، ومحمد دسوقي، ومحمد نصر، ونادر فرج، ومحمد بيومي، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، وعمر الساعي، وبشار أشرف وحسن صابر.

وفى الشوط الثانى أجرى الجهاز الفنى بقيادة الكابتن إيهاب جلال بعض التعديلات بمشاركة عماد حمدي ومروان حمدي وعبدالله حسني ومحمد وجدي وعبدالله السعيد.

وحضر اللقاء المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي، والأستاذ مصطفى شله أمين الصندوق، والأستاذ أحمد فهيم عضو مجلس الإدارة.

كما شهد اللقاء حضور كلا من الكابتن علي أبو جريشه رئيس قطاع الكرة، والكابتن عماد سليمان المشرف على الفريق الأول.

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر

ودية الإسماعيلي ونجوم مصر