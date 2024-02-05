الصفقات عرض متواصل.. الإسماعيلي يضم علي الملواني (صورة)

أعلن نادي الإسماعيلي، تعاقده رسميا مع علي الملواني، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

وقال الملواني في تصريحات على المركز الإعلامي للقلعة الصفراء، عقب انضمامه للفريق: "الإسماعيلي نادٍ كبير ويتمني أي لاعب الانتماء له واللعب بقميصه".

وأضاف: "سأبذل قصاري جهدي من أجل أن أكون على قدر الثقة المأمولة، ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار".

وواصل: "جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم".

وأتم: "الإسماعيلي يضم لاعبين على قدر كبير من الكفاءة، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الانتصارات وحصد مركز يليق بقيمة النادي".

وكان الإسماعيلي، نجح في وقت سابق، في ضم كلا من أحمد الشيخ وإريك تراوري، وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى.