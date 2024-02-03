السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الإسماعيلى يعلن ضم عبد الكريم مصطفى مدافع المقاصة

اللاعب عبد الكريم
اللاعب عبد الكريم مصطفى

أعلن النادي الإسماعيلي، تعاقده مع عبد الكريم مصطفى مدافع فريق مصر المقاصة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل مسؤولو الدراويش على توقيع اللاعب بناء على توصية من إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وقال اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الدراويش واللعب ضمن صفوف النادي شرف كبير".

واسترسل: "الإسماعيلي فريق عظيم ووجود كابتن إيهاب جلال على رأس الفنية للفريق إضافة كبيرة للنادي".

وأتم: "أتطلع للانضمام للمنتخب الوطني من خلال بوابة النادي، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الإضافة المنتظرة وإسعاد جماهيرنا الكبيرة في كل مكان".

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