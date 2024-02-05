رسميا.. الإسماعيلي يفسخ عقد صالح جمعة بعد تنازله عن مستحقاته المالية

أعلن نادي الإسماعيلي فسخ التعاقد رسميا مع صالح جمعة، صانع الألعاب الفريق الحالي، بعد موسمين فقط قضاها نجم الأهلي السابق والعديد من الأندية، داخل جدران القلعة الصفراء.

يأتي فسخ تعاقد الإسماعيلي مع صالح جمعة، بالتراضي بين الطرفين، بعدما تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته المالية لدى النادي.

وكان صالح جمعة انضم للإسماعيلي، في صيف 2022، قادما من سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة 3 مواسم، إلا أنه لم يقدم الأداء والمستوى المطلوب منه.

صالح جمعة خاض موسمين فقط مع القلعة الصفراء، شارك خلالها في 18 مباراة، جيث صنع 3 أهداف لزملائه.

بينما في الموسم الحالي، من مسابقة دوري نايل (2023/2024)، المتوقفة بسبب إقامة نهائيات أمم إفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار "كان 2023"، لم يشارك صالح سوى في 5 مباريات فقط مع الإسماعيلي.

ويحتل الفريق الأصفر، المركز الـ 15 في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

ويستعد الإسماعيلي لاستئناف مسابقة دوري نايل، منتصف شهر فبراير الجاري، ومواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي، على توجيه الشكر لجناح الفريق السابق، عقب فسخ عقده بالتراضي، حيث نشرت صورة للاعب، مصاحبا بتعليق:" شكراً صالح جمعة…

وأضافت الصفحة:" الإسماعيلي ينهي عقده مع اللاعب بالتراضي بعد إنهاء كافة مستحقاته المالية".