الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيهاب جلال يمنح صالح جمعة الفرصة الأخيرة مع الإسماعيلى

صالح جمعة
صالح جمعة

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، منح صالح جمعة صانع ألعاب الدراويش الفرصة الأخيرة للعودة للتألق مرة أخرى بعد ابتعاده الفترة الماضية عن المشاركة بشكل أساسي.

ويشارك صالح جمعة في تدريبات الإسماعيلي بكل قوة مع باقي اللاعبين من أجل التواجد في الملعب بشكل أساسي.

ويستأنف الإسماعيلي تدريباته غدًا الجمعة، حيث سيقام المران على فترتين صباحي ومسائي في محاولة لتجهيز اللاعبين بشكل قوي قبل بداية الموسم الجديد.

وأنهى الإسماعيلي، موسم 2022-2023 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 13 مواجهة وخسارة 12 مباراة.

ايهاب جلال صالح جمعة الاسماعيلى اخبار الدوري المصري

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