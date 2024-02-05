نجم الإسماعيلي مستمر في الانقطاع.. والصفقات الجديدة تظهر في المرآن

واصل عبد الرحمن مجدي لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الإسماعيلي، مسلسل انقطاعه عن تدريبات الفريق، بعد رفض المسؤولين بالنادي الموافقة على عرض إعارته بنية البيع للحزم السعودي مقابل 400 ألف دولار.

فيما عاد التونسي حمدي النقاز للانتظام في التدريبات استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا، في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز والمحدد موعده يوم 15 فبراير الجارى بإستاد الإسماعيلية.

وتواجد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي على رأس جهازه المعاون حمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي، خلال المران المسائي الذى أقيم عصر اليوم الإثنين.

وشهد المران مشاركة كلا من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد هاشم والتونسي حمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد عبد الوهاب وعبد الله حسني ومحمد عبد المنعم ومحمد إيهاب ومحمد بيومي وعماد حمدي وبشار أشرف وعبد الله السعيد وعمرو سعيد ومحمد وجدي وعبدالله حسن ومروان حمدي ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعمر الساعي ونادر فرج وحسن صابر ومحمد زيدان.

كما ظهرت الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى المران ، وهم هشام محمد والبوركيني ايرك تراوري وأحمد الشيخ وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر باستثناء علي الملواني.

واستغرق التدريب 60 دقيقة أشتمل علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين.

تجدر الإشارة إلي أن أحمد محسن وباسم مرسي لاعبا الإسماعيلي خاضا مرانهما في الصباح منفردين مع بعض الناشئين دون وجود أي اعترض لديهما بعد رفضهما فسخ تعاقدهما بالتراضي مثلما فعل صالح جمعة وإعلان استمرارهما بالنادي .

يذكر أن قائمة الاصابات بالإسماعيلي تضم الحارس محمد فوزي ومحمد عمار وكريم عرفات ومحمد مخلوف وهؤلاء يخضعوا للعلاج تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي