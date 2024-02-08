بعد رحيل التوأم.. مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بقيادة تامر مصطفى (صور)

خاض فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الخميس مرانه الأول تحت القيادة الفنية الجديدة، بقيادة تامر مصطفى، استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بمسابقة دوري نايل (2023/2024)

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره بلدية المحلة، يوم 15 فبراير الجاري، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وأعلنت إدارة نادي مودرن فيوتشر الأربعاء، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة تامر مصطفى ويعاونه كابتن رضا الفداوي مدرب عام، ومحمد صديق ودانيال خيمينيز مدربين ومحمد يونس مدرب حراس المرمى، وأيمن فريد رئيس الجهاز الطبي، وأحمد فتحي مخطط أحمال وكريم فهمي محلل أداء.

وتولى تامر مصطفى المسئولية الفنية لمودرن فيوتشر، خلفا للتوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد رحيلهما لتدريب المنتخب الوطني الأول، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد إقالته من منصبه، عقب نتائج الفراعنة السيئة بـ"كان 2023"، وتوديع البطولة القارية مبكرا.

مران مودرن فيوتشر

مران مودرن فيوتشر

مران مودرن فيوتشر

مران مودرن فيوتشر

مران مودرن فيوتشر

مران مودرن فيوتشر