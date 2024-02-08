مران مفتوح لمودرن فيوتشر غدًا الجمعة

دعا نادي مودرن فيوتشر الصحفيين والإعلاميين، لحضور مران الفريق غدًا الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي وذلك لتغطية مران الفريق تحت قيادة تامر مصطفى المدير الفني الجديد للفريق.

وقرر مودرن فيوتشر، فتح المران غدًا الجمعة أمام وسائل الإعلام، لتغطية المران وإجراء الأحاديث الصحفية مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، وعلاء ميهوب مدير الكرة والجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى، وجهازه المعاون وصفقات الفريق الجديدة، عمرو السيسي وعمر وائل وايبان وعبد الله محمد وعلي ياسر، ومحمد زعلوك وأحمد كباكا وعبد الرحمن رشدان.