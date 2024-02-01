مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بقيادة العميد في معسكر برج العرب

وصل فريق مودرن فيوتشر، إلى الإسكندرية منذ قليل، استعدادًا لخوض معسكر برج العرب المغلق والممتد لمدة ١٠ أيام.

وخاض فريق مودرن فيوتشر مرانه الأول بمعسكر برج العرب مساء اليوم، تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، وجاء المران قوي وحماسي وشهد روح عالية وإصرار من جميع اللاعبين.

كما شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، الكاميروني ارنولد ايبا وأحمد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وعمر وائل وعبد الله محمد وعلي ياسر وعمرو السيسي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بدوري نايل

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، والمقرر لها يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.

وتجدرالإشارة إلى أن التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، تولي المسئولية الفنية لمودرن فيوتشرخلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي تم إقالته من منصبه وجهازه المعاون، بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة محليا وقاريا.

ويحتل مودرن فيوتشر، المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، حيث لا يزال يمتلك 3 مباريات مؤجلة، تقام في وقت لاحق، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر

معسكر مودرن فيوتشر