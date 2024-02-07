فيوتشر يشكر حسام حسن ويهنئه على تدريب منتخب مصر

وجّه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، الشكر إلى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول وإبراهيم حسن مدير الكرة، مقدمين لهما التهنئة على اختيارهم لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأصدر مودرن فيوتشر بيانًا إعلاميًا جاء على النحو الآتي: “يتوجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول”.

ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة".

وأعلن اتحاد الكرة، عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لـ روي فيتوريا المدرب البرتغالي.

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