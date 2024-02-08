الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. تامر مصطفى مديرًا فنيًا لـ مودرن فيوتشر خلفًا لحسام حسن

مودرن فيوتشر يتعاقد
مودرن فيوتشر يتعاقد مع تامر مصطفى

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، تعيين الكابتن تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للكابتن حسام حسن الذي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول.

وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي:

علاء ميهوب - مدير كرة
تامر مصطفى - المدير الفني 
رضا الفداوي - مدرب عام
محمد صديق - مدرب 
دانيال خيمينيز - مدرب
محمد يونس - مدرب حراس
أحمد فتحي - مخطط أحمال 
أيمن فريد - طبيب الفريق 
كريم فهمي - محلل أداء

مودرن فيوتشر يتعاقد مع تامر مصطفى 
مودرن فيوتشر يتعاقد مع تامر مصطفى 

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