الأهلى يتحرك لتجديد عقد الشناوى.. ويحتوى غضب حمزة بـ«الفئة الثالثة»

استقرت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على تعديل وتمديد تعاقد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، ليكون ضمن الفئة الثالثة، خاصة أنه بات الحارس الثالث حاليًا فى صفوف «المارد الأحمر».

وتحصل الفئة الثالثة فى الأهلى على ٥ ملايين جنيه فى الموسم، وتزيد حسب اتفاق اللاعب والنادى فى كل موسم، وفقًا لمشاركاته وإسهاماته مع الفريق طوال فترة عقده، علمًا بأن الحارس الشاب كان يتقاضى ٢ مليون جنيه، فى عقده الأول.

ويأتى قرار لجنة التخطيط لاحتواء غضب حارس مرمى المنتخب الأوليمبى، بعد استعارة محمود الزنفلى، حارس الداخلية، لمدة ٦ أشهر، عقب إصابة محمد الشناوى بخلع فى الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية.

كما يأتى قرار الأهلى بتعديل عقد حمزة علاء، بعدما طلب الحارس الرحيل على سبيل الإعارة لأى فريق فى الدورى، نظرًا لصعوبة مشاركته، واستمراره فى الترتيب الثالث بين حراس «نادى القرن».

كذلك بدأت إدارة الأهلى إجراءات تعديل تعاقد محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين، فى الساعات القليلة الماضية.

وكلفت إدارة الكرة فى الأهلى خالد بيبو، مدير الكرة، بالتفاوض مع كابتن الفريق، فى ظل سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، لقضاء إجازة مع أسرته خارج البلاد، بعد غلق الانتقالات الشتوية، وضم محمود الزنفلى.

وينتهى عقد محمد الشناوى مع الأهلى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى ناد، فى يناير ٢٠٢٥، والرحيل مع نهاية الموسم المقبل.

وطلب مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، تقريرًا من الجهاز الطبى عن حالة خالد عبدالفتاح ووسام أبوعلى، لاعبى الفريق، للوقوف على إمكانية لحاقهما بمباراة شباب بلوزداد الجزائزى، المُقرر إقامتها يوم ١٦ فبراير الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعانى «أبوعلى» من شد فى الخلفية، بينما أصيب «عبدالفتاح» بجزع فى أربطة القدم، لينضما إلى الرباعى المصاب فى الأهلى: محمد الشناوى وأحمد عبدالقادر ومحمود متولى وأحمد نبيل «كوكا».

واستقر عمر كمال عبدالواحد، ظهير الأهلى الجديد، على ارتداء القميص رقم «٢»، بعد انتقاله إلى «قلعة الجزيرة» فى «الميركاتو» الشتوى المنقضى.

وانتظم «عبدالواحد» فى تدريبات الأهلى، بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة، من أجل الاطمئنان على حالته قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.