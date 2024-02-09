الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتحرك لتجديد عقد الشناوى.. ويحتوى غضب حمزة بـ«الفئة الثالثة»

جريدة الدستور

استقرت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على تعديل وتمديد تعاقد حمزة علاء، حارس مرمى الفريق، ليكون ضمن الفئة الثالثة، خاصة أنه بات الحارس الثالث حاليًا فى صفوف «المارد الأحمر».

وتحصل الفئة الثالثة فى الأهلى على ٥ ملايين جنيه فى الموسم، وتزيد حسب اتفاق اللاعب والنادى فى كل موسم، وفقًا لمشاركاته وإسهاماته مع الفريق طوال فترة عقده، علمًا بأن الحارس الشاب كان يتقاضى ٢ مليون جنيه، فى عقده الأول.

ويأتى قرار لجنة التخطيط لاحتواء غضب حارس مرمى المنتخب الأوليمبى، بعد استعارة محمود الزنفلى، حارس الداخلية، لمدة ٦ أشهر، عقب إصابة محمد الشناوى بخلع فى الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية.

كما يأتى قرار الأهلى بتعديل عقد حمزة علاء، بعدما طلب الحارس الرحيل على سبيل الإعارة لأى فريق فى الدورى، نظرًا لصعوبة مشاركته، واستمراره فى الترتيب الثالث بين حراس «نادى القرن».

كذلك بدأت إدارة الأهلى إجراءات تعديل تعاقد محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين، فى الساعات القليلة الماضية.

وكلفت إدارة الكرة فى الأهلى خالد بيبو، مدير الكرة، بالتفاوض مع كابتن الفريق، فى ظل سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، لقضاء إجازة مع أسرته خارج البلاد، بعد غلق الانتقالات الشتوية، وضم محمود الزنفلى.

وينتهى عقد محمد الشناوى مع الأهلى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى ناد، فى يناير ٢٠٢٥، والرحيل مع نهاية الموسم المقبل.

وطلب مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، تقريرًا من الجهاز الطبى عن حالة خالد عبدالفتاح ووسام أبوعلى، لاعبى الفريق، للوقوف على إمكانية لحاقهما بمباراة شباب بلوزداد الجزائزى، المُقرر إقامتها يوم ١٦ فبراير الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعانى «أبوعلى» من شد فى الخلفية، بينما أصيب «عبدالفتاح» بجزع فى أربطة القدم، لينضما إلى الرباعى المصاب فى الأهلى: محمد الشناوى وأحمد عبدالقادر ومحمود متولى وأحمد نبيل «كوكا».

واستقر عمر كمال عبدالواحد، ظهير الأهلى الجديد، على ارتداء القميص رقم «٢»، بعد انتقاله إلى «قلعة الجزيرة» فى «الميركاتو» الشتوى المنقضى.

وانتظم «عبدالواحد» فى تدريبات الأهلى، بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة، من أجل الاطمئنان على حالته قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس