عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، على إعادة الناشئين لفرقهم بالقطاع خلال الفترة الحالية رغم قيد 6 من اللاعبين الشباب في القائمة الإفريقية مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن قرار كولر جاء بهدف زيادة التركيز على المجموعة التي ستخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في 16 فبراير الجاري والمؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بـ"دوري أبطال إفريقيا"، خاصة أن اللاعبين الشباب يحتاجون مزيدًا من الوقت لاكتساب الخبرة المطلوبة للتواجد في المباريات مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر طلب من خالد بيبو، مدير الكرة، فرض السرية التامة على التدريبات بدءًا من اليوم حتى السفر إلى الجزائر الأربعاء المقبل، على متن طائرة خاصة بجانب فرض الحظر الإعلامي على اللاعبين لزيادة معدلات التركيز، خاصة أن الأسبوعين المقبلين سوف يشهدان مباريات حاسمة في مشوار الفريق نحو التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه شباب بلوزداد ثم طلائع الجيش في الدوري بعدها بـ72 ساعة، قبل أن يغادر في اليوم التالي إلى غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن كولر يدرس استبعاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو من رحلة الجزائر، لاسيما بعد أن خاض اللاعب مع منتخب بلاده مباراة على المركزين الثالث والرابع في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبرايرالجاري.

وأوضح المصدر أن كولر يري أن اللاعب سيعود مع منتخب بلاده قبل أن يتوجه إلى القاهرة، وبالتالى يحتاج للراحة بعض الوقت مثل زملائه، لذلك فإن الاتجاه الأقرب هو إبعاده عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي في الجزائر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.