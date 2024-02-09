عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

كشف مصدر داخل الأهلي، النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعد الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام الجزائرية خلال الأيام الأخيرة الماضية، حول وجود مفاوضات معه لتولي تدريب المتتخب الجزائري خلفا لـ “جمال بلماضي” المدير الفني السابق لمحاربي الصحراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنه لم يحدث أي تواصل مع كولر حول تدريب المتتخب الجزائري وكل ما تردد في هذا الصدد لا أساس له من الصحة وأن تلك الانباء مجرد ترشيح من بعض شركات التسويق بعد نجاحاته مع الأهلي سواء في دوري أبطال أفريقيا أو مونديال الأندية بعد حصوله على ثالث العالم وحصده للميدالية البرونزية.

وأضاف المصدر أن كولر أخطرإدارة القلعة الحمراء بأنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي في الوقت الحالي ويسعي لاستكمال مهمته مع الفريق، كما أخطر إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بالأمر نفسه.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في تحقيق بعض الألقاب المحلية خلال الموسم الجاري والذي سيكون بوابته لأي عرض سواء من المنتخبات أو الأندية العالمية التي يسعي من خلالها العودة من جديد إلى الأجواء الأوروبية بعد تجربته الحالية في القارة السمراء.

الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة على اللاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على إستاد السلام، انتهت بفوزه 2-1، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق الاربعاء استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏