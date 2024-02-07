كولر يستقر على توظيف عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توظيف خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر في مركز قلب الدفاع بدلًا من اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وجاء قرار كولر بتوظيف خالد عبد الفتاح في هذا المركز لسببين، أولهما الزيادة العددية في مركز الظهير الأيمن في ظل وجود الثلاثي محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال، بخلاف وجود كريم فؤاد الذي يجيد اللعب في هذا المركز بخلاف اللعب في مركز الجناح الأيمن.

أما السبب الثاني فهو وجود نقص في مركز قلب الدفاع وعدم وجود بديل للثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم سوى رامي ربيعة فضلا عن كثرة إصابات محمود متولي الذي تم الاستقرار على رحيله عن الفريق.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة اليوم ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

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