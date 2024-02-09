الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تعثر رحيله إلى سيفاس التركي.. كولر يضع شروط العفو لأحمد عبدالقادر

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

وضع السويسري مارسيل كولر المديرالفني للفريق الأول بنادي الأهلي شروطه من أجل العفو عن أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة بعد تعثر رحيله في الميركاتو إلي سيفاس سبور التركى.

ووضع الأهلى عدة شروط لإعارة اللاعب الى سيفاس التركى أهمها زيادة المقابل المادى المعروض ليتخطى الـ300 ألف دولار فى حين عرض سيفاس سبورت 200 ألف دولار فقط كما يرى مسئولو الأهلى أن بند تفعيل الشراء مع نهاية الموسم يجب ان يكون بموافقة كل الأطراف وليس اللاعب فقط.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر عقد جلسة مع اللاعب في حضور خالد بيبو مدير الكرة تم الاتفاق علي كل الأمور المتعلقة بعودته للمشاركة وحصوله علي فرصته كاملة .

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد للاعب أنه منحه فرصة أخيرة خلال الفترة الحالية ووضعه تحت التقييم حتى الانتقالات الصيفية المقبلة وأن مشاركته من عدمها في يده هو كلاعب لو التزم في التدريبات ولا يعترض علي سياسة المدير الفني. 

وأشار المصدر إلي أن كولر شدد أنه مستمر مع الفريق الأحمر لنهاية الموسم الجاري وأن عودته للمشاركة ستكون صعبة في حالة استمراره بالتشتت الذهني والابتعاد عن المستطيل الأخضر.

 

أحمد عبدالقادر ارتبط اسمه بأكثر من نادي عقب أزمته مع كولر

وخرج عبد القادر من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال الموسم الحالي وارتبط بالانتقال لصفوف سموحة وسيراميكا كليوباترا ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وشارك عبدالقادر الموسم الجاري في 7 مباريات وسجل هدفًا وصنع 2 بقميص الأهلي، بينما في جميع المسابقات شارك في 96 مباراة مع نادي الأهلي منها 4 فقط هذا الموسم وأحرز 18 هدفًا وصنع 12 آخرين، كما تُوج بدوري أبطال إفريقيا والدوري العام وكأس مصر والسوبر الإفريقي، والسوبر المصري مرتين.

واستبعد أحمد عبدالقادر من قائمة الفريق الأول بنادي الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأحمر البرونزية للمرة الرابعة بتاريخه بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

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