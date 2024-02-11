الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأشعة تحدد مدة غياب كريستو.. وطبيب الأهلي يطمئن على "ركبة" ديانج

كريستو
كريستو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعيه اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.

من جانبه يخضع التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي لاشعة اليوم الأحد، من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية بعد إصابته أمس في العضلة الخلفية. 

وغادر كريستو ودية الأهلي أمس التي أقيمت بين لاعبي الفريق بالنادي، متأثرا بإصابته بآلام في العضلة الخلفية بعدما اشتكى منها أثناء مشاركته في اللقاء.

في المقابل يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد جاب الله على إصابة أليو ديانج لاعب الفريق علي هامش المران.

وتعرض المالي أليو ديانج للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في ودية الأهلي أمس التي أقامها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بين لاعبيه على ملعب التتش بالجزيرة. 

ويقود ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير المقبل وتحديدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

محمد الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي إلى الجزائر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قرر تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

اصابة محمد الضاوى كريستو أليوديانج كولر طبيب الأهلى محمد الجارحي

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