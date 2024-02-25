مران الأهلى| محمد كريستو ينتظم فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة بلدية المحلة

انتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة المقبلة ولكن القرار الأول والأخير يرجع إلي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، صاحب الرؤية الفنية بالنسبة لكريستو ومدي حاجته لضم اللاعب لمباراة بلدية المحلة.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

وكان السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب العودة من غانا قبل أن يستأنف المران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

كولر: حققنا فوزًا مهمًّا فى ظروف صعبة

وحقق الفريق الأول بنادي الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أحرز الهدف حسين الشحات.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد فوز يانج أفريكانز التنزاني علي شباب بلوزداد مساء أمس.

من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه الأهلي على حساب ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار كولر إلى أن الأهلي حصد ثلاث نقاط مهمة أمام ميدياما الذي قدم مباراة مميزة. مضيفًا: «اجتهدنا كثيرًا للفوز وحسم ثلاث نقاط مهمة في المنافسة على هذه المجموعة الصعبة والمعقدة».

وتحدث كولر عن ظروف المباراة وقال: «واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة، ولكنها كانت بمثابة درس جديد، ويجب علينا أن نتعامل مع أي ظروف صعبة، وهو ما حدث بالفعل وتمكنا من تحقيق الفوز».