مران خفيف لـ"الأهلى" بفندق الإقامة ومحاضرة فنية قبل لقاء شباب بلوزداد

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانا خفيفا في فندق الإقامة ظهر اليوم؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى والتعادل 1-1 في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف في الجولة الثالثة.

محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

ويلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والربع مساء اليوم قبل التحرك إلى إستاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في المباراة التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

وتشهد المحاضرة التأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة والتكليفات المحددة للاعبين وفقا لخطة اللعب ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وكان الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، حرص على حضور مران الأهلي الذي أقيم أمس الخميس، على إستاد “5 جويلية” بالعاصمة الجزائرية، استعدادًا للمباراة.

وحرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، وبرفقته طارق قنديل، عضو المجلس، على استقبال السفير المصري فور وصوله للملعب، وتحدث الجميع عن مباراة اليوم والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي وتلبية جميع احتياجاتها.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل المارد الأحمر لقبها.