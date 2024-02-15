دوري أبطال إفريقيا.. سفير مصر فى الجزائر يحضر مران الأهلى اليوم

حرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، على حضور مران الأهلي الذي أقيم اليوم على استاد “5 جويلية” بالعاصمة الجزائرية، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام غدًا في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، وبرفقته طارق قنديل، عضو المجلس، على استقبال السفير المصري فور وصوله للملعب، وتحدث الجميع عن مباراة الغد والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي وتلبية جميع احتياجاتها.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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