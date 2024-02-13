الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى| تدريبات بدنية وتقسيمة قوية.. وتفاصيل اجتماع "كولر" باللاعبين

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. 
حرص مارسيل كولر المدير الفني، على إلقاء محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. 
وقبل انطلاق فقرات المران، اجتمع كولر باللاعبين والجهاز الفني للفريق في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للتأكيد على أهمية المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري وكذلك جدية الاستعدادات للمرحلة القادمة من المنافسات الأفريقية للفريق.
وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات تدريبية وبدنية متنوعة استمرت لمدة 40 دقيقة مع بداية المران.
وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنلفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية منفردة وجانبا من تدريبات حراسة المرمى المتنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 
وقاد مارسيل كولر تدريبات الكرة للاعبين بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

«كريستو» يبدأ تدريبات الجري

وفي سياق آخر بدأ محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للاعب؛ للتعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن كريستو بدأ اليوم مرحلة الجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المحدد للاعب للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرا. 
وأشار طبيب الفريق إلى أن كريستو يغيب عن مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها مساء الجمعة المقبل، ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة. 
واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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