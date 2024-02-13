مران الأهلى| "كولر" يجتمع مع "بيبو".. و"ديانج" يغيب عن رحلة الجزائر

اجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان من خالد بيبو على كافة ترتيبات السفر والإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر.

ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

«ديانج» يواصل التأهيل ويغيب عن رحلة الجزائر

وفي سياق آخر، يواصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، إن أليو ديانج لاعب الفريق ما يزال يؤدي برنامجه التدريبي للتعافي من آلام الكدمة في الركبة التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبي والتأهيلي في القاهرة؛ في ضوء نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي يجريها اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقي.