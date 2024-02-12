كولر يستقرعلى موديست لقيادة هجوم الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على منح الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، الفرصة كاملة أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم 16 فبراير الجاري بعد المفاضلة مع محمود كهربا والذي ما زال متأثرًا بعدم المشاركة مع المنتخب في أمم إفريقيا.

كولرسوف يدفع باللاعب الفرنسي موديست في قيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، على أن يتواجد محمود كهربا على مقاعد البدلاء خاصة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفراعنة في أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وجاءت قناعات المدير الفني بعد المستوي الفني الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في المباريات الودية التي خاضها الفريق، سواء في معسكره الخارجي بالإمارات أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي أو مباراة سموحة الودية الأخيرة.

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع:. محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية أو "كريم نيدفيد" حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : أنتونى موديست.

كولر يطالب الطبيب النفسي بتجهيز اللاعبين الدوليين

وكشف مصدر مسئول أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، استقر على خوض الفريق حصة تدريب فقط في الجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وأضاف المصدر أن الفريق سوف يتدرب في القاهرة صباح يوم السفر، على أن يغادرعصر الأربعاء ويخوض مرانه الأخير يوم الخميس قبل خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل.

وأشارالمصدر إلي أن كولر طلب من أحمد أبوالوفا، الطبيب النفسي للفريق، بالجلوس مع اللاعبين الدوليين من أجل تحضير الفريق لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، خاصة بعد الخروج المبكر مع منتخب مصر من أمم إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح من دور الـ16 من البطولة.

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلى مواجهة شباب بلوزداد الجزائري وهو يعانى من الإصابات والغيابات ونقص الصفوف، حيث بلغ عدد اللاعبين الغائبين عن صفوف الفريق 9 لاعبين هم: محمد الشناوى وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولى وأحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح ووسام أبوعلى وكريستو، بجانب الثنائى غير المقيد إفريقيا عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى.