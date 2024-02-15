تفاصيل جلسة كولر مع ياسر إبراهيم قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي على عقد جلسة تحفيزية مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، من أجل تحفيزه نفسيًا وفنيًا قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

وكشف مصدر مسئول أن تلك الجلسة جاءت من قبل كولر، بعد خروج ياسر إبراهيم من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية رغم تألقه مع الفريق في مونديال الأندية.

كولر طلب من ياسر إبراهيم عدم التأثر والعمل على الوصول إلى الحالة الفنية والبدنية المميزة

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب من ياسر إبراهيم عدم التأثر والعمل على الوصول إلى الحالة الفنية والبدنية المميزة التي كان عليها قبل كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يدفع مارسيل كولر بخدمات ياسر إبراهيم بجانب محمد عبد المنعم في خط دفاع الفريق بداية من المواجهة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، والمقرر لها مساء غدًا في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي في مطار هواري بومدين

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى فندق الإقامة بالجزائر، استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، والمستشار رامي المبيض، والقنصل محمود مرشد، وعدد من مسئولي السفارة المصرية على استقبال بعثة الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي‎، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي‎ بالجزائر استقلت البعثة حافلات إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.