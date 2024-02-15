الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الجمعة.. ماذا فعل الأهلى فى زيارته الأخيرة بالجزائر؟

الأهلي
الأهلي

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مواجهة مرتقبة عندما يحل ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام التاسعة مساء الجمعة على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز وتعويض التعادل مع الفريق الجزائري في الجولة الثالثة أو التعادل على الأقل، والحفاظ على أمل الصعود للدور ربع النهائي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بينما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ماذا قدم الأهلي في آخر مواجهاته بالجزائر؟

ويعود الأهلي للعب في الجزائر مرة أخرى، وتحديدًا على ملعب 5 يوليو حيث كانت آخر المواجهات التي خاضها المارد الأحمر ضد الفرق الجزائرية على أرضها في هذا الملعب الي احتضن مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

وتعادل الأهلي حينها مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة، بعد فوزه ذهابا على وفاق سطيف برباعية نظيفة يوم 7 مايو 2022، قبل التعادل في مباراة الإياب يوم 14 مايو 2022 بنتيجة 2-2.

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