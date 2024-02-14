موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار "هواري بو مدين" بالعاصمة الجزائرية مساء اليوم الأربعاء استعدًادًا ل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته في القاهرة، ظهر اليوم، قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق موقعة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تُنقل مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" التي تُعد الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية قبل التعادل مع يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 ثم التعادل السلبي مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة.



طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام رواندي بقيادة ساموال أويكوندا لإدارة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، على أن يعاونه المساعد الأول، موتوييمانا من رواندا، والمساعد الثاني، موجابا رواندا، وفقًا لما أعلنه نادي شباب بلوزداد الجزائري.

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