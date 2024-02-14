الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري بالسعودية والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري حيث تستحوذ مباريات القمة على اهتمام الجمهور المصري والعربي، ما يجعلهم يستفسرون عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة للحدث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 

ويقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الثامن من شهر مارس المقبل كما وتقام المواجهة خارج مصر للمرة الأولى، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها للمباراة ما يضفي عليها حالة من الإنتشار الأوسع والحضور الجماهيري العربي في المدرجات وحتى المتابعة عبر شاشات التلفزيونات.

المباراة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 

ويتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المهم عبر قناة أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية، ويمكن للمشاهدين الاستعداد مسبقًا من خلال ضبط ترددات القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

وليد العطار يكشف جوائز نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

اتحاد الكرة يكشف هوية حكم نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

التأريخ والإحصاء: الأهلى يحتل المركز الرابع بين أندية العالم.. والزمالك فى المركز الـ138

تردد قناة أون تايم سبورت 

أما عن  تردد قناة أون تايم سبورت الذي سينقل المباراة هو 11861، ومعدل الترميز الخاص به 27500، مع معامل تصويب الأخطاء ⅚، والاتجاه الاستقطاب رأسي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 

أما بالنسبة لقناة أبو ظبي الرياضية التي ستنقل النهائي أيضًا، فترددها 12091، مع معدل ترميز 27500، ومعامل استقطاب عمودي، ومعامل تصويب الخطأ ⅚.

ويتم تنظيم المباراة في إطار فعاليات موسم الرياض، حيث تسعى المملكة على جذب الأحداث الرياضية الكبيرة، والتي شهدت سابقًا رعاية كأس السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني والسوبر التركي.

تذاكر مباراة الأهلي والزمالك 

ويتم إعلان التفاصيل عن تذاكر المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يكون الإعلان عن موعد طرح التذاكر عبر تطبيق وموقع "وي بوك" المخصص لبيع تذاكر فعاليات موسم الرياض وبعض المباريات في الدوري السعودي.

لم يُحدد بعد سعر تذاكر المباراة، ويتوقع أن تُعلن الأسعار خلال الأيام المقبلة، ويتم تحديد الأسعار لتكون في متناول الجميع، خاصة مع توقع إقبال كبير من الجماهير السعودية والمصرية.

لشراء تذاكر حضور المباراة، يجب على الجماهير التسجيل في موقع تطبيق "وي بوك"، ويُنصح بالتسجيل في وقت مبكر نظرًا للضغط الكبير المتوقع عند طرح التذاكر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري مباراة الأهلى والزمالك الاهلي والزمالك الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

شوبير يكشف عن موقف ثنائى الأهلى من مواجهة شباب بلوزداد

الأكثر قراءة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

أهالي الإسكندرية يشيعون جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي لمثواهم الأخير

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إطلاق المرحلة الـ25 من "كلنا واحد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة