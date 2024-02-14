موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري بالسعودية والقنوات الناقلة

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في مصر موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري حيث تستحوذ مباريات القمة على اهتمام الجمهور المصري والعربي، ما يجعلهم يستفسرون عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة للحدث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الثامن من شهر مارس المقبل كما وتقام المواجهة خارج مصر للمرة الأولى، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن استضافتها للمباراة ما يضفي عليها حالة من الإنتشار الأوسع والحضور الجماهيري العربي في المدرجات وحتى المتابعة عبر شاشات التلفزيونات.

المباراة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

ويتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المهم عبر قناة أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية، ويمكن للمشاهدين الاستعداد مسبقًا من خلال ضبط ترددات القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت

أما عن تردد قناة أون تايم سبورت الذي سينقل المباراة هو 11861، ومعدل الترميز الخاص به 27500، مع معامل تصويب الأخطاء ⅚، والاتجاه الاستقطاب رأسي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

أما بالنسبة لقناة أبو ظبي الرياضية التي ستنقل النهائي أيضًا، فترددها 12091، مع معدل ترميز 27500، ومعامل استقطاب عمودي، ومعامل تصويب الخطأ ⅚.

ويتم تنظيم المباراة في إطار فعاليات موسم الرياض، حيث تسعى المملكة على جذب الأحداث الرياضية الكبيرة، والتي شهدت سابقًا رعاية كأس السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني والسوبر التركي.

تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

ويتم إعلان التفاصيل عن تذاكر المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يكون الإعلان عن موعد طرح التذاكر عبر تطبيق وموقع "وي بوك" المخصص لبيع تذاكر فعاليات موسم الرياض وبعض المباريات في الدوري السعودي.

لم يُحدد بعد سعر تذاكر المباراة، ويتوقع أن تُعلن الأسعار خلال الأيام المقبلة، ويتم تحديد الأسعار لتكون في متناول الجميع، خاصة مع توقع إقبال كبير من الجماهير السعودية والمصرية.

لشراء تذاكر حضور المباراة، يجب على الجماهير التسجيل في موقع تطبيق "وي بوك"، ويُنصح بالتسجيل في وقت مبكر نظرًا للضغط الكبير المتوقع عند طرح التذاكر.