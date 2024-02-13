موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والزمالك من المباريات المرتقبة وبشدة من مشجعي الفريقين الساعين لمشاهدة المنافسات بين الفريقين خلال نهائي كأس مصر.

نوضح في التقرير التالي موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر وفق ما تم إعلانه مؤخرًا للمباراة بين الفريقين.

مبارة الأهلي والزمالك

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس 2024 على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يتم تعيين طاقم حكام مصريين وفق تصريحات مسئولي اتحاد الكرة، ووفق المدير التنفيذي لاتحاد الكرة فإن "مباراة نهائي كأس مصر تعاون مثمر بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة والمسئولين فى السعودية، وسعداء بإقامة نهائي كأس مصر في السعودي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المتوقع ان يتم نقل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر من خلال مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية كذلك من خلال قناة أبو ظبي الرياضية .

تردد قنوات اون تايم سبورت الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد: 12091

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة الرياضية السعودية ssc على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD