الإصابات تضرب صفقات الزمالك.. زياد كمال يتعرض لإصابة فى الخلفية

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة زياد كمال لاعب الوسط في العضلة الخلفية، خلال مباراة ليفلز الودية التي أقيمت اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب سيجري أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى في الثانية والنصف عصر اليوم أمام فريق الفيوم على ملعب نادي البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وسيد عبدالله " نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور في الشوط الأول ونجح ناصر ماهر في تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 29 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعزيز التقدم في الوقت المتبقي؛ لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، ياسر حمد ومحمد عاطف وزياد كمال بدلًا من مصطفى الزناري ومهاب ياسر وسيف جعفر.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور لتعزيز التقدم، ودفع الجهاز الفني بعبد الرحمن نفاد بدلًا من محمد عواد، وفي الدقيقة 83 سجل التونسي سيف الجزيري الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز