السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد صدور حكم نهائى لصالحه.. الزمالك يتحرك لحل قضية باتشيكو وديًا

باتشيكو
باتشيكو

يتحرك مسئولو نادي الزمالك  في مختلف الاتجاهات في الوقت الحالي لحل قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لبيراميدز.

واستغل مسئولو الزمالك تواجد المدرب في القاهرة بعد فسخ عقده مع بيراميدز وقبل سفره للبرتغال لطلب الاجتماع معه وحل مشكلة مستحقاته.

وينتظر مسئولو الزمالك حكمًا نهائيًا من محكمة كاس في قضية باتشيكو، حيث يواجه النادي شبح إيقاف القيد حال حصول المدرب على حكم نهائي من فيفا بالحصول على 560 ألف دولار من الزمالك قبل أن يتجه الأبيض إلى كاس للاستئناف.

كشف عمرو أبوالعز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض مباراتين وديتين يومي الإثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين يوم الإثنين المقبل، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

باتشيكو جايمي باتشيكو لبيراميدز للبرتغال مسئولو الزمالك

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