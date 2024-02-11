سر تواجد مصطفى فتحى في مران الزمالك اليوم بالدفاع الجوى

حرص مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، على تحية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وتواجد مصطفى فتحي في مران الأبيض لتحية زملائه السابقين، بعدما تصادف موعد التدريبات الجماعية لفريقي الزمالك وبيراميدز بالملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

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وفي سياق آخر، واصل أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد المقامة على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي.

وخضع حمدي لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة الودية أمام فريق الشباب بالنادي.

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خوض مباراتين وديتين غدا الاثنين ، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين غدا الاثنين ، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005 للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.