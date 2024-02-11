الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسر حمد ينتظم فى مران الزمالك ويؤدى تدريبات إضافية

ياسر حمد
ياسر حمد

انتظم الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب قد حصل على إذن من عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، للسفر خارج مصر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

فحص طبي
خضع الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات إضافية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ونفذ ياسر حمد مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية الفردية، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد عودته من الخارج بعد سفره مؤخرا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم الليبى

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول وعمر داربوي مساعد ثان، والحسن بابوكار باس حكم رابع.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة الجزائري رشيد أوكالي مراقباً للمباراة، والتونسي مراد الدعمي مراقباً للحكام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

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