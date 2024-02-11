الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. تفاصيل جلسة البرتغالى جوميز مع اللاعبين

جوميز
جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين، العديد من المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال المران، وتحدث جوميز عن بعض الأدوار الخاصة والجمل الفنية التي سيتم العمل عليها في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبوسليم في الكونفيدرالية

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبدالعزيز بوليل جاوا مساعدًا أول وعمر داربوي مساعدًا ثانيًا، والحسن بابوكار باس حكمًا رابعًا.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة الجزائري رشيد أوكالي مراقبًا للمباراة، والتونسي مراد الدعمي مراقبًا للحكام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

الزمالك جوزيه جوميز جوميز البرتغالي جوزيه جوميز الدفاع الجوي

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