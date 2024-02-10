ممر شرفى فى مران الزمالك احتفالًا بعيد ميلاد ناصر ماهر ومحمد شحاتة

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ممراً شرفياً لكل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائي الأبيض على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي، باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك احتفالاً بعيد ميلاد الثنائي، وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على تهنئة ناصر ماهر ومحمد شحاتة بمناسبة عيد ميلادهما.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والإفريقية.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات في المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم سبورتنج فى دورى المحترفين لكرة اليد

وفي سياق آخر، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 38/29 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق الأبيض على سبورتنج بنتيجة 18/10 قبل أن يفوز الزمالك في نهاية اللقاء بنتيجة 38-29.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدور ذاته يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صباح مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.