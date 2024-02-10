أحمد حمدى يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى فى مران الزمالك

بدأ أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم في الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الشباب بالنادي مواليد 2005، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي على ملعب النادي.

وينفذ اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.

فيما عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين عن الاستعدادات للفترة المقبلة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات، في ظل ارتباطات الزمالك المحلية والإفريقية.

ومنح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، كما تحدث بشأن بعض الملاحظات في المباراتين الوديتين للفريق أمام فريقي الشباب بالنادي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل التدريبات إلى الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي بداية من اليوم السبت، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء قرار الجهاز الفني للزمالك بنقل التدريبات الجماعية، إلى الملعب الفرعي بالدفاع الجوي لحين انتهاء أعمال الصيانة في ملعب الفريق بمقر القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.