الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزى.. آرسنال يعاقب وست هام برباعية فى الشوط الأول

أرسنال
أرسنال

انتهى الشوط الأول لمباراة آرسنال أمام وست هام يونايتد على ملعب الأخير بتقدم الجانرز برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل رباعية آرسنال كل من ويليام ساليبا وساكا ودوس سانتوس وتروسارد في الدقائق 32 و41 و44 و45، وطهر وست هام بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من المباراة، ولم يقدم لاعبوه الاداء المنتظر منهم، حتى أن جماهيرهم غادرت ملعب المباراة عقب تسجيل الهدف الرابع لفريق المدفعجية.

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ترواسارد.

الهجوم: كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - مارتينيلي.

ويحتل فريق آرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام فى المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وقدم آرسنال مباراة مميزة في لقاء اليوم وكانت لهم الأفضلية وقلبوا المباراة في العشر دقائق الأخيرة ونجحوا في استغلال الهزة التي تعرض لها آرسنال في حسم الشوط لصالحهم.

وست هام الدورى الانجليزى الجانرز ساليبا وساكا سانتوس

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